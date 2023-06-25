Спецоперация 25 июня 2023, 17:22 Российские войска отразили 10 атак ВСУ около Артемовска Минобороны: Южная группировка войск отразила 10 атак ВСУ около Артемовска РИА «Новости»

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Действующая на Донецком направлении Южная группировка российских войск за минувшие сутки успешно отразила 10 атак противника в районе Артемовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что противник пытался прорвать оборону в районе сел Орехово-Василевка, Зализнянское и Дубово-Василевка, а также поселков Курдюмовка и Ягодное.

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«На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений „Южной“ группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника», — заявил Конашенков.

Он добавил, что украинские боевики предприняли еще четыре попытки прорвать выстроенную оборону российских войск около городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и поселка Первомайское Донецкой Народной Республики, но в результате понесли большие потери.

«В ходе боев потери противника составили до 430-ти украинских военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30», — подчеркнул представитель Минобороны.

За минувшие сутки российские войска также уничтожили склад боеприпасов, принадлежавший 110-й механизированной бригады ВСУ. Свой арсенал боевики разместили в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.