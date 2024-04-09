Спецоперация 09 апреля 2024, 13:06 ВС России поразили ж/д состав с подкреплением ВСУ в Константиновке Российские войска поразили ракетами ж/д состав с подкреплением ВСУ в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Константиновке российские военные поразили ракетами железнодорожный состав с подкреплением Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Ракетный удар по железнодорожному составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — отметил собеседник агентства.

Реклама

В том же районе российские войска поразили несколько скоплений пехоты украинской армии.

На Купянском направлении ликвидировали англоговорящую диверсионно-разведывательную группировку. Как отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, из 12 человек выжили только пять боевиков. Двое диверсантов тяжело ранены.

Ударом российские военные уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в Полтаве. Они находились в общежитии неподалеку от центра города.