09 апреля 2024, 13:06
ВС России поразили ж/д состав с подкреплением ВСУ в Константиновке
Российские войска поразили ракетами ж/д состав с подкреплением ВСУ в ДНР
В Константиновке российские военные поразили ракетами железнодорожный состав с подкреплением Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Ракетный удар по железнодорожному составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — отметил собеседник агентства.
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В том же районе российские войска поразили несколько скоплений пехоты украинской армии.
На Купянском направлении ликвидировали англоговорящую диверсионно-разведывательную группировку. Как отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, из 12 человек выжили только пять боевиков. Двое диверсантов тяжело ранены.
Ударом российские военные уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в Полтаве. Они находились в общежитии неподалеку от центра города.
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