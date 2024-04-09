Спецоперация 09 апреля 2024, 10:10 Англоговорящую группу диверсантов ликвидировали под Купянском Офицер Марочко: артиллерия ВС России уничтожила англоговорящую ДРГ под Купянском РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В районе населенного пункта Синьковка разведорганами ВС РФ была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке», — уточнил он.

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В результате детальной разведки российские бойцы установили их место дислокации. По нему нанесли огневое поражение гаубичной артиллерией.

После удара в радиоэфире зафиксировали призывы о помощи и эвакуации. Группа состояла из 12 человек. Из них остались в живых пять боевиков, двое из которых тяжело ранены, резюмировал Марочко.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские бойцы уничтожили расположение ВСУ в Полтаве. По его словам, боевики находились в общежитии неподалеку от центра города.