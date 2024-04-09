Важное 09 апреля 2024, 08:52 Российские войска уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы Координатор подполья Лебедев: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали расположение украинских боевиков в центре Полтавы. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Он отметил, что ночью в саму Полтаву прилетало три раза.

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«Снесли „располагу“ ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко», — подчеркнул Лебедев.

Также, по его словам, зафиксировали прилет в Кременчуге. Предварительно, в районе железнодорожного вокзала.

Накануне Минобороны сообщило, что ракета «Искандер» уничтожила склад и цех по сборке беспилотников в Запорожье. После прилета снаряда на месте раздался взрыв. Также российские дроны ударили по нефтяной базе в Житомирской области Украины. Атака спровоцировала сильный пожар в местах хранения горюче-смазочных материалов для военных машин ВСУ.