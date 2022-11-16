Важное 16 ноября 2022, 12:20 ВС России поразили все намеченные военные и энергетические цели на Украине — Минобороны Минобороны сообщило о поражении всех энергетических и военных целей на Украине РИА «Новости»

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Российские военные поразили все назначенные объекты систем военного управления Украины, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что для ударов использовали высокоточное оружие.

В Минобороны отметили, что все выпущенные ВС России ракеты попали точно в назначенные цели.

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«Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», —подчеркнул Конашенков.

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Вечером 15 ноября на территории Польши упали две ракеты. Местные СМИ предположили, что это могли быть российские снаряды. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия непричастна к этому инциденту. По словам турецкого лидера, необходимо провести тщательное расследование случившегося.

На падение ракет отреагировали в Минобороны РФ. Там отметили, что утверждения украинских и западных СМИ и официальных лиц о якобы «российских» ракетах являются намеренной провокацией. Ее цель — эскалация существующей обстановки, отметили в оборонном ведомстве.