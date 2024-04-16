Спецоперация 16 апреля 2024, 10:08 ВС России поразили склад ВСУ в Черкасской области Подпольщик Лебедев: в Умани зафиксировали удар по складу ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в ночь на 16 апреля атаковали склад ВСУ в городе Умань в Черкасской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военный объект находился неподалеку от железнодорожной станции города.

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«В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД», — указал Лебедев.

По его словам, в Умани находится большая перевалочная база для фур с грузами из Винницы. Военные грузовые автомобили перевозят танки и другую технику.

«Пару недель назад более 20 катеров и много лодок — это только одна колонна», — подчеркнул подпольщик.

Он также сообщил, что в сутки подполье фиксирует перевозку от трех до 100 единиц различной техники.

Ранее Лебедев рассказал о последствиях удара по расположению иностранных наемников в Славянске. Представитель подполья отметил, что в результате атаки большое число военных, которые доставляли в город самоходную артиллерийскую установку CAESAR для ВСУ, получили ранения.