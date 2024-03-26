Спецоперация 26 марта 2024, 18:45 ВС России поразили ракетой цементный завод с военной техникой ВСУ Подпольщик Лебедев: завод с техникой ВСУ в Кривом Роге поразили ракетой РИА «Новости»

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Российская ракета поразила цементный завод в Долгинцевском районе Кривого Рога, где находилось до 12 единиц военной техники. Об этом ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Долгинцевский район, там могло в военгородки и цемзавод. На цементном заводе была военная техника 10-12 единиц», — отметил он.

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Лебедев ранее рассказал, что российские военные атаковали завод «Электротяжмаш» в Харькове, где хранилась тяжелая военная техника боевиков ВСУ. ВС России нанесли удары по днепропетровскому заводу «Южмаш» по производству дронов.

Российские военнослужащие 22 марта нанесли массированный удар по объектам энергетики и оборонным предприятиям Украины, уничтожив иностранную военную технику, переданные ВСУ странами НАТО.