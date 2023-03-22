Важное 22 марта 2023, 15:28 ВС России поразили несколько ангаров с вооружением и техникой ВСУ в районе Одессы Минобороны: ВС России поразили 2 ангара с оружием и военной техникой ВСУ под Одессой РИА «Новости»

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Российские войска поразили два ангара с вооружением и боевой техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме «Школьный» под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«На территории аэродрома „Школьный“ в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», — отчитался он.

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Российские подразделения уничтожили место хранения боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины около Кисловки в Харьковской области. Также бойцы армии России ликвидировали склад топлива для военной техники 102-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области.

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Всего, по данным Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск за минувшие сутки поразили 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и технику в 112 районах.

Также Конашенков сообщил, что за прошедшие 24 часа ВС России уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении.