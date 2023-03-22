Важное 22 марта 2023, 15:26 Российские силы уничтожили склад топлива для техники ВСУ в Запорожской области Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива для техники ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили место для хранения топлива, предназначавшегося для военной техники 102-й бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны», — сказано в сообщении.

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Группировка войск «Восток» на Запорожском и Южно-Донецком направлениях с помощью артиллерии и авиации нанесла удар по подразделениям ВСУ. Все произошло около населенных пунктов Малые Щербаки, Зализничное, Малая Токмачка в Запорожской области, а также рядом с Угледаром в ДНР.

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Военное ведомство уточнило, что противник на этих направлениях за сутки потерял до 40 бойцов, одну артиллерийская система американского производства М777 и три автомобиля.