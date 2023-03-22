22 марта 2023, 15:30
ВС России уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
За прошедшие сутки российские военные уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там же удалось поразить самоходную гаубицу «Гвоздика».
В министерстве рассказали, что живую силу и военную технику ВСУ уничтожили в районах сел Червоная Диброва, Площанка и поселка Кузьмино Луганской Народной республики.
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«За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица „Гвоздика“, а также гаубица Д-30», — уточнил Игорь Конашенков.
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ВС России провели успешную операцию и на Купянском направлении. Артиллеристы Западной группировки войск поразили более 50 бойцов ВСУ, уничтожили самоходную гаубицу 2С3 «Акация» и несколько автомобилей. У села Кисловка Харьковской области нанесли удар по складу боеприпасов 103-й бригады теробороны Украины.
Удалось поразить военную технику противника и в районе Одессы. Два ангара поразили на территории аэродрома «Школьный», добавили в Минобороны.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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