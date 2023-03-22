Спецоперация 22 марта 2023, 15:30 ВС России уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило об уничтожении более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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За прошедшие сутки российские военные уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там же удалось поразить самоходную гаубицу «Гвоздика».

В министерстве рассказали, что живую силу и военную технику ВСУ уничтожили в районах сел Червоная Диброва, Площанка и поселка Кузьмино Луганской Народной республики.

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«За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица „Гвоздика“, а также гаубица Д-30», — уточнил Игорь Конашенков.

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ВС России провели успешную операцию и на Купянском направлении. Артиллеристы Западной группировки войск поразили более 50 бойцов ВСУ, уничтожили самоходную гаубицу 2С3 «Акация» и несколько автомобилей. У села Кисловка Харьковской области нанесли удар по складу боеприпасов 103-й бригады теробороны Украины.

Удалось поразить военную технику противника и в районе Одессы. Два ангара поразили на территории аэродрома «Школьный», добавили в Минобороны.