Важное 09 апреля 2024, 16:11 ВС России поразили Харьковский авиаремонтный завод Российские военные авиабомбами поразили завод по производству БПЛА в Харькове РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России поразили двумя авиабомбами ФАБ Харьковский авиаремонтный завод, где производят беспилотники для ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, две бомбы упали на территории завода, который находится в Киевском районе Харькова. Здесь собирали БПЛА, а также находились подземные склады. Лебедев добавил, что в этом районе города много потенциальных целей для ВС России.

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