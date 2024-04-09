Мир 09 апреля 2024, 09:55 Российские военные ударили по энергообъектам Днепродзержинска Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по энергообъектам Днепродзержинска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военнослужащие ВС России нанесли удар по энергосистеме города Днепродзержинска в Днепропетровской области. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.

«Прилетело в пригород Днепропетровска, в город Днепродзержинск», — заявил подпольщик.

Реклама

По его словам, было два «громких прилета», один с — детонацией. Лебедев не исключил, что второй боеприпас сбили, поскольку в небе видели вспышку, сопровождавшуюся взрывной волной. После это в населенном пункте начались перебои с электроснабжением.

Подпольщик пояснил, что в Днепродзержинске находится много предприятий, работающих на ВПК Украины, а также много складов, в том числе для хранения горючего.

Ранее в Харькове начали вывозить оборудование с предприятий ВПК. ВСУ могут покинуть город в ближайшие недели.