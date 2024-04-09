Спецоперация 09 апреля 2024, 16:05 Бойцов ВСУ ликвидировали в районе Спорного в ДНР управляемыми боеприпасами Минобороны показало кадры ликвидации бойцов ВСУ в районе села Спорного в ДНР

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Военнослужащие ВС России с помощью управляемых боеприпасов ликвидировали бойцов ВСУ на позициях у села Спорного в ДНР. Кадры уничтожения цели показала пресс-служба Минобороны.

«По выявленным позициям российские военнослужащие Южной группировки войск нанесли удар управляемыми боеприпасами», — сообщили в оборонном ведомстве.

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На Донецком направлении военнослужащие ВС России заняли более выгодные позиции. Противнику нанесли огневое поражение у Белогоровки в ЛНР, Константиновки, Селидово и Часового Яра в ДНР. ВСУ попытались четыре раза контратаковать, но российские военные пресекли эти попытки.

На этом направлении противник потерял более 480 человек. Также ВСУ лишились одной САУ Krab, орудия L119, гаубицы «Мста-Б», самоходки «Гвоздика», семи автомобилей.

Ранее сообщалось об ударе по железнодорожному составу в районе Константиновки, который перевозил подкрепление ВСУ.