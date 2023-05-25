Спецоперация 25 мая 2023, 15:38 ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки Минобороны: ВС РФ поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях РИА «Новости»

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За минувшие сутки российская армия поразила 95 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время регулярного брифинга.

Поразить подразделения противника удалось благодаря слаженной работе оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии группировок войск российской армии.

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«В течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах», — подчеркнул Конашенков.

Также за минувшие 24 часа средства противовоздушной обороны перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районах населенных пунктов в Харьковской, Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР уничтожили 28 украинских беспилотников.

В Донецкой Народной Республике российские силы ликвидировали два склада с боеприпасами противника. А на Купянском направлении ВС России пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.