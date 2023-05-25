25 мая 2023, 15:38
ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки
Минобороны: ВС РФ поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях
За минувшие сутки российская армия поразила 95 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время регулярного брифинга.
Поразить подразделения противника удалось благодаря слаженной работе оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии группировок войск российской армии.
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«В течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах», — подчеркнул Конашенков.
Также за минувшие 24 часа средства противовоздушной обороны перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районах населенных пунктов в Харьковской, Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР уничтожили 28 украинских беспилотников.
В Донецкой Народной Республике российские силы ликвидировали два склада с боеприпасами противника. А на Купянском направлении ВС России пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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