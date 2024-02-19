Важное 19 февраля 2024, 15:37 ВС России полностью освободили Авдеевский коксохимический завод Минобороны: российские войска заняли выгодные рубежи на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Подразделения войск «Центр» заняли наиболее выгодные рубежи и позциии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод», — указали в оборонном ведомстве.

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Также там российские войска поразили скопления живой силы и техники сразу трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

За сутки отразили девять атак украинских штурмовых групп в ДНР. В общей сложности ВСУ потеряли до 565 военнослужащих убитыми и ранеными. Противник лишился двух боевых бронированных машин, 23 автомобилей, двух американских артиллерийских систем М777 и гаубицы Д-30.

На здании Авдеевского коксохимического завода установили российский флаг. А в Китае освобождение населенного пункта назвали самым значимым событием в ходе спецоперации с мая 2023 года.