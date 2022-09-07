Украина понесла тяжелые потери при попытке наступления под Херсоном | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 15:30 Поделиться Telegram

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Viber Украина понесла тяжелые потери при попытке наступления под Херсоном Военный эксперт Сивков: ВСУ понесли тяжелые потери на Херсонско-Николаевском направлении РИА «Новости»

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ прекратили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении. В ДНР российской армии удалось освободить населенный пункт Кодема, в районе Каховской ГЭС — перехватить украинские снаряды. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков рассказал «360», что означают эти успехи ВС России.

Далее — прямая речь.

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О Николаево-Криворожском направлении

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В настоящее время на этом направлении противник исчерпал свои возможности по ведению боевых действий. Осуществлять успешное контрнаступление, когда противник господствует в воздухе и имеет огневое превосходство, невозможно. Закономерно, что ВСУ понесли здесь тяжелые потери и наступательный потенциал исчерпан. Чтобы попытаться вновь наступать, им нужно опять собрать ударные силы, а сейчас у них такой возможности нет.

О Херсонско-Николаевском направлении

На этом направлении в районе села Сухой Ставок, которое было занято ВСУ несколько дней назад, образовался карман — узкая полоса, по которой ВСУ продвинулись вглубь. Группировка была окружена и уничтожена ударом авиации, противник понес очень тяжелые потери. Сейчас ликвидируются остатки этой группировки.

Противник пытается перебросить туда дополнительные резервы и средства материально-технического обеспечения, что пресекается ударами ВС России. Остатки группировки будут полностью уничтожены в ближайшие день-два.

Об украинских обстрелах Каховской ГЭС

Каховская ГЭС имеет большое значение в обеспечении электроэнергией работы Запорожской АЭС. Вывод из строя этой ГЭС заставит Россию полностью отключить ЗАЭС, что создаст крупные проблемы для ее последующего ввода в действие. Возникает серьезная угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС. ВСУ стреляют по Каховской ГЭС, чтобы создать предпосылки для возможной ядерной катастрофы.

Об освобождении Кодемы в ДНР

Это хорошая новость: российские войска продвигаются. Этот населенный пункт освобожден на одном из направлений контрударов ВСУ. То есть на данном направлении наши войска перешли в наступление, после того как противник исчерпал возможности по ведению наступательных боевых действий.

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