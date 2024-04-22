Спецоперация 22 апреля 2024, 08:54 ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Истребители применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что помогло военным нанести точные удары и не попасть в зону действия сил противовоздушной обороны противника.

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В ведомстве отметили, что после успешного выполнения задачи экипажи самолетов вернулись на аэродром вылета.

Днем ранее стало известно, что ВС России ликвидировали украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр. Кроме того, ВСУ лишились радиолокатора обнаружения воздушных целей, пусковой установки ЗРК С-300ПС и пункта военного управления.

Всего за прошлые сутки ВСУ потеряли более 440 человек в зоне действия «Южной» группировки войск России.