Важное 21 апреля 2024, 13:23 Российская группировка войск «Южная» лишила ВСУ более 400 бойцов за сутки МО: ВСУ потеряли до 440 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг» ВС РФ РИА «Новости»

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За сутки украинские войска потеряли до 440 бойцов в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» на линии боестолкновения. Об этом сообщило Минобороны.

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса „Оса-АКМ“», — констатировали в ведомстве.

Южная группировка освободила Богдановку в ДНР, улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику украинской механизированной бригады в районе Красногоровки в ДНР. Бойцы в течение суток отразили две контратаки другой механизированной бригады ВСУ в районе Часова Яра и на западе от Красного в ДНР.

Помимо этого, удалось поразить пять украинских полевых складов боеприпасов, орудие Д-20, боевую машину РСЗО «Град» и две станции РЭБ «Нота».

Если ВСУ потеряют Часов Яр, это повлечет «серьезный сдвиг в судьбе Донецка», ранее предположили американские СМИ. Отмечалось, что это один из ключевых рубежей для украинской армии и обстановка у него сложная.