Спецоперация 28 апреля 2023, 14:30 ВС России нанесли ракетный удар по украинскому объединенному штабу обороны Артемовска ВКС России поразили подразделения Иностранного легиона в районе Константиновки в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Российские ракетные войска нанесли удар по украинскому объединенному штабу обороны Артемовска на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовска, а также подразделения так называемого Иностранного легиона в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики», — уточнил Конашенков.

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 24 апреля сообщил РИА «Новости», что ракетные подразделения южной группировки войск ударили по украинскому складу горюче-смазочных материалов под Артемовском.

Кроме того, ВС России атаковали пункт временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении.

Ранее военкоры «Русской Весны» показали кадры после уничтожения Иностранного легиона Украины. Видео снял воюющий за украинцев финский наемник в марте 2022 года.