Спецоперация 23 апреля 2023, 02:02 Военкоры «Русской Весны» показали кадры после уничтожения Иностранного легиона Украины «РВ»: финский наемник снял видео после уничтожения Иностранного легиона на Украине РИА «Новости»

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Воюющий за Украину финский наемник в марте 2022 года снял видео вскоре после того, как российские войска нанесли авиаудар по Яворовскому полигону под Львовом, где размещался Иностранный легион ВСУ. Видео всплыло через год, его показали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как ночью горят строения полигона, слышны крики раненых. Финский наемник заявил, что было убито более 60 его «братьев по оружию», около 5 человек умерли позже от ран. В результате удара российской армии погибли 120 наемников из разных стран, воевавших на стороне киевского режима.

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«Ракетный удар по Яворовскому полигону, где концентрировался так называемый „иностранный легион“, стал очень эффективным и сильно деморализовал действующих и потенциальных наемников», — написали военкоры в мессенджере.

Артиллерийские подразделения войск «Юг» в зоне специальной операции 16 апреля уничтожили пункты дислокации Иностранного легиона в составе ВСУ, а также склад боеприпасов. Противник потерял большое количество военной техники и живой силы.