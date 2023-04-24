24 апреля 2023, 05:51
Российские войска ударили по украинскому складу ГСМ под Артемовском
Российские бойцы ударили по украинскому складу с их топливом под Артемовском. Под атаку попали солдаты ВСУ на Лисичанском направлении, сообщил в разговоре с РИА «Новости»начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке», — уточнил он.
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По словам Астафьева, украинские подразделения понесли потери как в личном составе, так и в технике. Российская артиллерия атаковала морпехов в Ясиноватском районе ДНР. Также под огонь попал пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он находился в районе Дзержинска. В результате ВСУ лишились более 25 человек и трех единиц военной техники.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление ВСУ из Артемовска откроет ВС России возможности для наступления.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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