Спецоперация 24 апреля 2023, 05:51 Российские войска ударили по украинскому складу ГСМ под Артемовском РИА «Новости»

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Российские бойцы ударили по украинскому складу с их топливом под Артемовском. Под атаку попали солдаты ВСУ на Лисичанском направлении, сообщил в разговоре с РИА «Новости»начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке», — уточнил он.

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По словам Астафьева, украинские подразделения понесли потери как в личном составе, так и в технике. Российская артиллерия атаковала морпехов в Ясиноватском районе ДНР. Также под огонь попал пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он находился в районе Дзержинска. В результате ВСУ лишились более 25 человек и трех единиц военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление ВСУ из Артемовска откроет ВС России возможности для наступления.