Важное 05 апреля 2024, 15:16 ВС России нанесли 39 групповых ударов по энергообъектам и ВПК Украины Минобороны: ВС России нанесли 39 ударов по энергетическим объектам и ВПК Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска нанесли 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны.

Удары наносились с 31 марта по 5 апреля высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками. Эти атаки стали ответом на попытки ВСУ нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Реклама

«ВС России нанесено 39 групповых ударов <…> по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям ВПК, средствам ПВО», — уточнили в оборонном ведомстве.

Также целями ударов стали арсеналы противника, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Все объекты поражены, добавили в Минобороны.

Днем 5 апреля в Одесской области прозвучали взрывы. После этого компания «Укрэнерго» сообщила, что повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Также серия взрывов прогремела в Харьковской области.