Спецоперация 19 апреля 2024, 11:47 ВС России ликвидировали в Часовом Яре укрепрайон с иностранными наемниками Кимаковский: в Часовом Яре войска поразили укрепрайон ВСУ с наемниками РИА «Новости»

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Российские военные ударили по расположению ВСУ в Часовом Яре, где находились зарубежные наемники. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, уничтоженный укрепрайон боевиков находился на большом расстоянии от первой линии обороны.

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«Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники», — подчеркнул Кимаковский.

За несколько дней до этого артиллеристы с помощью реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» поразили в Часовом Яре скопление живой силы и техники противника, а также командный пункт ВСУ. Удар пришелся по промышленной зоне города. В Минобороны добавили, что военные ликвидировали до взвода боевиков.

Ранее польская газета Rzeczpospolita предположила, что ВС России после взятия Часова Яра будут продолжать оттеснять ВСУ. Новой целью российских военных могут стать Славянск и Краматорск, объяснили в издании.