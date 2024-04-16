Мир 16 апреля 2024, 17:08 Польские СМИ назвали новые цели России в зоне СВО после Часова Яра RP: ВС России после освобождения Часова Яра пойдут на Славянск и Краматорск РИА «Новости»

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Российские военные после освобождения Часова Яра продолжат наступать и направятся к Славянску и Краматорску. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Авторы материала напомнили, что Часов Яр после Артемовска превратился в центр обороны ВСУ в этом районе.

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«Если российской армии удастся его занять, на фронте будет сформирован клин, и русские начнут атаковать очередные населенные пункты ДНР, находящиеся под контролем Украины», — указали в издании.

В газете добавили, что ВС России обладают «сокрушительным» превосходством над артиллерией украинской армии, а также имеют возможность перебросить большое число военных сразу в несколько мест и оттеснить противника.

Ранее российские артиллеристы с помощью РСЗО «Град» ликвидировали скопление живой силы и техники, а также командный пункт ВСУ в промышленном районе Часова Яра. По информации Минобороны, военные уничтожили взводы резервов украинских военных.