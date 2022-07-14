ВС России и бойцы ЛНР заняли окраины Соледара

Российские военные и подразделения ЛНР продолжают наступать на позиции противника, рассказал РИА «Новости» официальной представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. По его словам, до Соледара осталось дойти 2,5 километра.

«Силы России и Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда продолжают развивать наступление на город», — заявил он агентству.

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев также сообщал о вхождении в Соледар. По его словам, военные заняли склад ВСУ с шестью тысячами боеприпасов калибра 122 миллиметра.

США помогали Украине с разведданными для проведения атак на города Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские власти также отправляли инструкторов для наведения ударов.