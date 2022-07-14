Власти США передавали украинской стороне разведданные для нанесения ударов из РСЗО HIMARS по городам Донбасса, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Штаты направили на Украину инструкторов для наведения таких ударов, сообщил ТАСС.

По словам Захаровой, ВСУ не прекращают массированные удары по ЛНР и ДНР. Она подчеркнула, что огонь ведут «по жилым кварталам, магазинам, рынкам, учреждениям здравоохранения и другим социальным объектам».

Именно с поставками этих тяжелых вооружений связана заметная активизация артиллерии ВСУ, которая, судя по всему, получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения Мария Захарова представитель МИД.

Захарова отметила, что США «более чем устраивает» сложившаяся ситуация.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ обстреляли Луганск из HIMARS. По его словам, снаряды повредили воинскую часть и склад боеприпасов.