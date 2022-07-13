Союзные силы вошли на окраины города Соледара в ДНР, рассказал РИА «Новости» помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. Он добавил, что в ходе наступления военные заняли склад с боеприпасами противника.

Складом с шестью тысячами боеприпасов калибра 122 миллиметра завладели идущие следом артиллерийские подразделения.

«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — заявил Киселев.

Наступление в направлении Северска и Соледара развивается медленнее, чем хотелось бы, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что республиканские войска уничтожают цепочки поставок военной техники для ВСУ.