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    13 июля 2022, 20:13

    Союзные силы зашли в Соледар — МВД ЛНР

    Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил о заходе союзных сил в Соледар

    Александр Иванов

    Союзные силы вошли на окраины города Соледара в ДНР, рассказал РИА «Новости» помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. Он добавил, что в ходе наступления военные заняли склад с боеприпасами противника.

    Samuel Penn / Unsplash

    Складом с шестью тысячами боеприпасов калибра 122 миллиметра завладели идущие следом артиллерийские подразделения.

    «СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — заявил Киселев.

    Наступление в направлении Северска и Соледара развивается медленнее, чем хотелось бы, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что республиканские войска уничтожают цепочки поставок военной техники для ВСУ.