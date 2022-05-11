Вблизи острова Змеиный уничтожили украинский беспилотник

Военным с помощью средств ПВО удалось уничтожить девять украинских беспилотников за ночь. Один из них был сбит в районе острова Змеиный, объявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Больше всего беспилотников засекли вблизи населенного пункта Балаклея Харьковской области — четыре летательных аппарата. Еще три сбили у Рубежного в Луганской Народной Республике, по одному — в районе острова Змеиный и недалеко от населенного пункта Архангельское Николаевской области. В последнем случае использовался Bayraktar TB2.

В понедельник в Минобороны рассказали о провокации, которую украинские войска готовили на Змеином. В течение двух суток воздушный и морской десант при поддержке США и Великобритании пытался высадиться на остров, но каждый раз российские войска их останавливали. Игорь Конашенков объяснил это тем, что Змеиный имеет важное значение для контроля над северо-западной частью Черного моря.