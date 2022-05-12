Российские военные уничтожили станцию наведения ЗРК С-300 в районе Одессы

Российские военнослужащие в ходе специальной операции на Украине продолжают уничтожать инфраструктуру националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

За минувшую ночь российские войска уничтожили радиолокационную станцию наведения украинского ЗРК С-300 в районе Одессы, отметил он.

Также, как заявил Конашенков, силами ВС РФ ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснопавловки Харьковской области.

Ранее ведомство сообщило, что обучило в Донецкой Народной Республике первую группу саперов, которые начнут работы по разминированию освобожденных территорий Донбасса. Занятия проводили специалисты противоминного центра Минобороны России.

Накануне стало известно, что страны НАТО принимали участие в разработке военно-биологических проектов на Украине.