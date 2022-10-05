ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

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Спорт

05 октября 2022, 15:08

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05 октября 2022, 15:08

ВС России поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении

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05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Подмосковье

05 октября 2022, 15:07

Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

Подмосковье

05 октября 2022, 15:01

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК

Знаменитости

05 октября 2022, 15:01

Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля

Мир

05 октября 2022, 14:58

Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ

Спецоперация

05 октября 2022, 14:58

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05 октября 2022, 14:57

Заявления Маска как первая ласточка дистанцирования Запада от Украины

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 90 военнослужащих 93-й мехбригады ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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Минобороны РФ

ВСУ

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