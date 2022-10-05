ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

Важное 05 октября 2022, 15:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны РФ

Читать 360tv в

Российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении более 90 военнослужащих 93-й мехбригады ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Реклама

0 0 0 0 0 0