Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 16:32 Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной Врио главы ДНР Пушилин заявил, что из украинского плена вернут еще 107 человек

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Россия проведет с Украиной обмен военнопленными, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что на родину вернутся 107 человек.

Обмен состоится в четверг, 3 ноября.

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«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вэсэушников», — заявил Пушилин. По его словам, 65 человек из общего количества освобожденных — родом из ДНР и ЛНР. Совсем скоро их близкие наконец-то смогут с ними встретиться и обнять их, отметил врио главы республики.

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В конце октября стороны провели обмен военнопленными в формате «50 на 50». Самолет с освобожденными военнослужащими прибыл в Подмосковье. Там бойцов встретили родственники, журналисты и представители министерства обороны. На некоторое время военных отправили в воинские части, после чего направят в медицинские учреждения для оказания помощи. Один из освобожденных рассказал, что в лагере для военнопленных на российских бойцов оказывали психологическое давление — заставляли разговаривать на украинском языке и не давали читать книги на русском языке.