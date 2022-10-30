Самолет с освобожденными российскими военными прибыл в Подмосковье | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 03:14 Самолет с освобожденными российскими военными прибыл в Подмосковье «Звезда»: самолет с освобожденными российскими военными прибыл в Подмосковье РИА "Новости"

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Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился в Подмосковье. Бойцов привезли на аэродром Чкаловский, сообщил телеканал «Звезда».

Военнослужащих встретили журналисты и представители Минобороны. Вернувшихся мужчин сразу же отправят в воинскую часть, где они проведут некоторое время. Раненых бойцов отвезут на лечение на подъехавших к аэродрому машинах скорой помощи.

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Некоторым военным уже удалось встретиться с родственниками. Другие смогли пока только созвониться со своими близкими, но в скором времени им дадут возможность поговорить с семьями вживую.

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Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие вернулись в Россию благодаря обмену с украинскими властями по формуле «50 на 50». Один из бойцов рассказал, что в украинском лагере мужчин не трогали, но давили на них психологически. Российских солдат заставляли разговаривать на украинском языке и говорили, что возвращать их никто не станет. По словам военного, отношение ВСУ резко менялось, когда в лагерь приезжали журналисты из других стран.