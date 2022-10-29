«Давили психологически». Вернувшиеся в Россию военнослужащие рассказали, как к ним относились на Украине | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 21:52 «Давили психологически». Вернувшиеся в Россию военнослужащие рассказали, как к ним относились на Украине Освобожденные бойцы рассказали, что им пришлось пережить в плену на Украине

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Российские военнослужащие вернулись на родину благодаря обмену с украинскими властями по формуле «50 на 50». Бойцы поделились своим эмоциями и рассказали о том, что происходило с ними в плену. Кадры с ними показало Минобороны.

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«Во Львове, где находился лагерь для военнопленных, нас не трогали, но давили психологически. Заставляли общаться между собой на украинском языке, не давали русские книги. Когда приезжали зарубежные журналисты, отношение к нам сразу же менялось. К примеру, давали шахматы, чтобы показать, что мы якобы играем, отдыхаем. Но на самом деле все было не так», — рассказал один из бойцов.

Из плена военнослужащий вернулся с ранением — ему воткнули нож в спину. Несмотря на контузию, мужчина вновь готов после восстановления вернуться на фронт.

«Я пробыл в плену три месяца. На Украине нам постоянно говорили, что нас не поменяют, что Россия не будет этого делать. Но Минобороны о нас помнит. И сейчас я со своими товарищами возвращаюсь домой к родным. Словами не описать, насколько мы счастливы», — рассказал другой освобожденный.

Минобороны уточняло, что военнослужащих, которые вернулись из плена, доставят в Москву. Сейчас им оказывают медицинскую и психологическую помощь

Освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра ранее рассказал, что в один из дней обмена боевики угрожали расправой тем, кто не приведет себя в порядок и не зашьет разорванную одежду.