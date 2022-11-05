Воздушную тревогу вновь объявили в нескольких регионах Украины | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 00:49 Воздушную тревогу вновь объявили в нескольких регионах Украины Воздушную тревогу в пятницу объявили в Днепропетровской и Винницкой областях Украины Unsplash

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На Украине вновь объявили воздушную тревогу, сирена завыла в Днепропетровской, Винницкой областях и в городе Запорожье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

В последние два часа тревогу объявляли также в Николаевской и Одесской областях.

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Ранее в тот же день режим тревоги объявляли почти на всей территории Украины. Позже объявленную ночью воздушную тревогу в пяти регионах Украины отменили. Сирены работали в Кировоградской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

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В пятницу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир в украинской столице остались без электричества. «Стабилизационные отключения» вызваны перегрузкой центрального узла энергосистемы, пояснил градоначальник и призвал украинцев к экономии электроэнергии.

В нескольких областях Украины начались веерные отключения электричества. После российской атаки на энергетическую структуру страны власти ввели режим энергосбережения. Для ремонта и замены вышедшего из строя оборудования не хватает запчастей, денег на их закупку нет.