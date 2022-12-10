Спецоперация 10 декабря 2022, 07:36 Воздушную тревогу отменили в Одесской и Николаевской областях «Карта тревог»: сирены прозвучали в Одесской, Николаевской областях и на части Херсонщины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу отменили в Одесской и Николаевской областях южной части Украины, а также в подконтрольных киевским властям районах Херсонщины. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Ранее стало известно о взрывах в Николаеве и под Одессой после объявления воздушной тревоги. Как сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале, в ночь на 10 декабря сирены прозвучали на всей территории Николаевской области.

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По данным украинского издания «Зеркало недели», жители Николаева слышали взрывы, в городе сработала система противовоздушной обороны.

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Утром в пятницу, 9 декабря, воздушную тревогу объявляли в Одесской области. На онлайн-карте Одесская область загорелась красным цветом. Воздушную тревогу объявили в 05:14.

Вечером 8 декабря стало известно о взрывах в Одессе.