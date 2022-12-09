Спецоперация 09 декабря 2022, 06:03 Воздушную тревогу объявили в Одесской области «Карта воздушных тревог»: сирена прозвучала в Одесской области РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Одесской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

На онлайн-карте воздушных тревог Одесская область выделена красным цветом. Воздушную тревогу, как отмечается, объявили в 05:14.

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Украинские СМИ вечером 8 декабря сообщали о взрывах в Одессе. Также взрывы слышали и в Херсоне. Однако на момент поступления этих сообщений в городах официально не объявляли воздушную тревогу.

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Украинское интернет-издание «Страна» после этого сообщило, что жители микрорайона Лузановка в Одессе в знак протеста против отсутствия электроэнергии перекрыли улицу. Уточнялось, что без света люди находятся уже пять дней. Местные жители жалуются, что аварийные службы на сложившуюся ситуацию не реагируют. По их словам, электричество пропало из-за сгоревшего щитового кабеля.

Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточными снарядами по объектам военной инфраструктуры Украины. Такое решение Минобороны России приняло после террористической диверсии, которую украинские боевики устроили на Крымском мосту.