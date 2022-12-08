Мир 08 декабря 2022, 21:05 Взрывы раздались в Одессе Украинское издание «Страна» рассказало о взрывах в Одессе и Херсоне РИА «Новости»

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Взрывы услышали на территории Одессы. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Одессе», — отметили в сообщении.

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В публикации уточнили, что взрывы прозвучали и в Херсоне.

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Официально воздушную тревогу в городах не объявляли. Украинское издание «Общественное. Одесса» сообщило о том, что в городе слышна работа систем ПВО.

В ночь на 8 декабря сирены прозвучали на территории Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Также оповещение о воздушной тревоге сработало в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области.

Российский лидер Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле заявил, что массированные удары по объектам Украины — это ответ на действия киевского режима.

Он напомнил, что Украина первой атаковали российскую инфраструктуру, в частности Крымский мост и атомную электростанцию в Курске.