Спецоперация 30 декабря 2022, 04:00 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушная тревога слышна в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины YouTube

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Сирены воздушной тревоги звучат в украинской столице, а также в ряде областей — Киевской, Кировоградской и Черкасской областях, о чем свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Украинское издание «Страна.ua» также сообщает о взрывах в Херсоне, Запорожской и Днепропетровской областях. Российские военные продолжают выполнять задачи, поставленные руководством Минобороны РФ в рамках спецоперации на Украине. Военнослужащие последовательно освобождают территорию, отбрасывая ВСУ со своих позиций.

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При это западные страны накачивают Украину вооружением. США поставляет Киеву системы залпового огня HIMARS, которые затем используются для ударов по жилым кварталам населенных пунктов. Мирные жители становятся жертвами таких атак, однако это не останавливает ВСУ. Политолог Евгений Михайлов считает, что российские военные разбивают оборону противника, поэтому ВСУ обречены.

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