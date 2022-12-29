Спецоперация 29 декабря 2022, 13:25 Российские войска разбили установку HIMARS украинской армии в ДНР Минобороны: ВС России вскрыли позицию и уничтожили установку HIMARS в ДНР

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Вооруженные силы России вскрыли позицию и уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS американского производства в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Позицию Вооруженных сил Украины засекли у Константиновки в ходе контрбатарейной борьбы. Российские военные ударили по ней и уничтожили боевую машину РСЗО HIMARS. Такое вооружение использовали для обстрелов по городам Донбасса. Кроме того, в районе Кругляковки Харьковской области вывели из строя две артиллерийские системы М777, в Северске ДНР — гаубицу «Мста-Б», вблизи Ивановки ДНР и Орехова Запорожской области — гаубицы Д-20 и Д-30.

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В течение последних суток российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли выгодные рубежи. Украинские подразделения потеряли убитыми и ранеными больше 80 человек.

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Всего с начала спецоперации ВСУ лишились 953 боевых машин реактивных систем залпового огня, 399 зенитных ракетных комплексов, 3742 орудий полевой артиллерии и минометов.