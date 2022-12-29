Эксклюзив 29 декабря 2022, 14:25 Украинские солдаты гибнут сотнями, пытаясь разорвать оборону россиян. ВСУ уже обречены Политолог Михайлов: ВС России взламывают линию обороны ВСУ, выстроенную за восемь лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские вооруженные силы не допускают прорыва украинских сил в районе населенного пункта Торское в ДНР. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал «360», на что надеются ВСУ и почему сотни их солдат гибнут напрасно.

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Далее — прямая речь.

На мой взгляд, сейчас складывается весьма печальная ситуация для Вооруженных сил Украины: российские войска, ЧВК «Вагнер» и иные ведут успешные боевые действия в районе Артемовска. Когда мы возьмем этот город, окажется открытым Авдеевское направление.

Мы постепенно взламываем мощнейшую линию оборонительных сооружений, оборону украинских военных, которая была выстроена за восемь лет.

Безуспешные попытки атаки

ВСУ пытаются атаковать российские войска со стороны Торского — это поселок Краснолиманского района (Красный Лиман мы оставили 1 октября в связи с угрозой окружения, отошли и начали делать оборонительные сооружения). В этом направлении они неоднократно пытаются прорвать нашу оборону, чтобы помочь своим подразделениям, которые сейчас погибают под мощным ударом российских войск. Но ничего не получается: войска Западного военного округа с достоинством держат линию обороны, и, возможно, в ближайшем будущем мы увидим контрнаступление.

Сейчас украинские военные максимум пытаются помочь обороняющимся в Артемовске. Все эти телодвижения с их стороны — напрасная гибель сотен бойцов украинских подразделений — направлены на то, чтобы хоть как-то разорвать оборону российских войск и оказать поддержку оставшимся в Артемовске. Здесь, я думаю, достаточно большие силы скоплены с российской стороны — мы все время говорим о том, что фронт ждет подкрепления подготовленных подразделений мобилизованных. Сейчас они постепенно пополняют боеспособные части.

Уверен, что в ближайшем будущем — по мнению экспертов, скорее всего, во второй половине января — будет контрнаступление. Украинские военные это прекрасно понимают и предпринимают максимум попыток для того, чтобы помешать.

РИА «Новости»

ВСУ в панике

Думаю, все планы украинского командования — как удержать Артемовск, так и нанести какое-либо поражение российским военным на Краснолиманском направлении, на Сватовском — будут неудачными. Фактически каждый день идут боестолкновения, в результате ВСУ теряют сотни боевиков, происходит их деморализация. Мы видим: они в панике, многие выкладывают видео, что не готовы сражаться. Психологически мы их уже перемололи, осталось добить физически, если они сами не сдадутся.

Можно много говорить на эту тему, но в любом случае победа будет за нами. Хотя поступает западное вооружение, украинские военные не умеют им пользоваться. Соединенные Штаты заявили, что не будут посылать своих военных специалистов для обслуживания Patriot, которые которые они собираются передать Украине. Значит, это абсолютно бесполезные болванки, которые мы уничтожим по мере их поступления на театр боевых действий.