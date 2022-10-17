Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 05:05 Поделиться Telegram

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Viber Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины Власти пяти регионов Украины объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Власти пяти регионов Украины объявили воздушную тревогу. Жителей Полтавской, Николаевской, Харьковской, Одесской и Черкасской областей призвали пройти в укрытия.

«Воздушная тревога! По всей области», — написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

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Спустя некоторое время он сообщил о попадании ракеты по городу. В результате обстрела начался сильный пожар. По словам Кима, звуки взрывов слышны также в Харьковской и Одесской областях.

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Аналогичные предупреждения об обстрелах опубликовали глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин, глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец и городские власти Одессы.

В ночь на понедельник, 17 октября, о взрывах в Николаеве писали украинские СМИ. Позже журналисты уточнили, что в городе загорелся склад горюче-смазочных материалов. Огонь охватил резервуары с горючим.

Российские войска наносили массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как заявляли в Минобороны, целью были системы военного управления, связи и энергетики страны.

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