СМИ Украины сообщили о взрывах в Николаеве | 360°

Все новости

Общество

17 октября 2022, 15:37

«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу

Армия

17 октября 2022, 15:25

Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин

Реклама

Спецоперация

17 октября 2022, 15:06

Житель Урала пошел добровольцем на СВО, несмотря на трех жен и четверых детей

Деньги

17 октября 2022, 15:05

Программу «Семейная ипотека» в России продлили до июля 2024 года

Подмосковье

17 октября 2022, 15:01

Жителей Подмосковья пригласили на оперу по мотивам романа «Война и мир»

Мир

17 октября 2022, 14:52

Слухи о любви преувеличены. Мощная пропаганда Запада по-прежнему работает против России

Деньги

17 октября 2022, 14:52

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля к 2025 году

Подмосковье

17 октября 2022, 14:52

Музыкальный спектакль по мотивам Бродского пройдет в Рузе 7 ноября

Подмосковье

17 октября 2022, 14:50

Ягодная плантация и цветочный питомник появятся в Рузе благодаря земельным торгам

Спецоперация

16 октября 2022, 23:41

СМИ Украины сообщили о взрывах в Николаеве

УНИАН сообщило о взрывах и пожаре в Николаеве

Читать 360tv в

Украинское информационное агентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаеве. Также в городе борются с пожаром

«Сообщают о звуках взрывов в Николаеве», — говорится в сообщении информагентства в Telegram-канале. При этом уточнялось, что в городе начался пожар.

Реклама

Также украинские СМИ сообщили взрывах в Одессе. По данным издания «Страна.ua», в Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

Реклама

Украинские войска 16 октября атаковали Куйбышевский район Донецка. Жертвами обстрела стали трое местных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Снаряды ВСУ попали по трем частным домам. В результате обстрела в здании выбило окна и разрушились стены.

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама