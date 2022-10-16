СМИ Украины сообщили о взрывах в Николаеве | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 23:41 Поделиться Telegram

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Viber СМИ Украины сообщили о взрывах в Николаеве УНИАН сообщило о взрывах и пожаре в Николаеве РИА «Новости»

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Украинское информационное агентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаеве. Также в городе борются с пожаром

«Сообщают о звуках взрывов в Николаеве», — говорится в сообщении информагентства в Telegram-канале. При этом уточнялось, что в городе начался пожар.

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Также украинские СМИ сообщили взрывах в Одессе. По данным издания «Страна.ua», в Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

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Украинские войска 16 октября атаковали Куйбышевский район Донецка. Жертвами обстрела стали трое местных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Снаряды ВСУ попали по трем частным домам. В результате обстрела в здании выбило окна и разрушились стены.

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