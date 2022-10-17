Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Николаеве — СМИ | 360°

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Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Николаеве — СМИ

УНИАН: склад горюче-смазочных материалов загорелся в Николаеве

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Склад горюче-смазочных материалов загорелся вскоре после серии взрывов в Николаеве. Такой информацией поделилось украинское информационное агентство УНИАН в своем в Telegram-канале со ссылкой на паблики.

Склад горюче-смазочных материалов горит в Николаеве. Уточняется, что огнем объяты резервуары с горючим.

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Как сообщало издание «Страна.ua», власти Днепропетровской и Кировоградской областей объявили воздушную тревогу. Кроме того, взрывы зафиксировали и в Одессе.

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Несколько дней назад в Тернополе, после объявленной по всей Украине воздушной тревоги, произошли три взрыва. Глава местной областной администрации Владимир Труш подтвердил, что в регионе сработала система воздушной тревоги.

Украинский телеканал «Прямой» сообщал, что несколько ракет «Калибр» запустили с Черного моря по центральным и западным районам страны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что войска Украины ведут очень тяжелые бои в районах Соледара и Бахмута. Именно здесь сейчас расположены ключевые горячие точки.

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