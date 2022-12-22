Спецоперация 22 декабря 2022, 02:19 Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины Официальный ресурс по оповещению сообщил о воздушной тревоге в ряде регионов Украины РИА «Новости»

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Воздушная тревога сработала в Одесской и Харьковской областях, также сирены включили в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом информировал официальный ресурс по оповещению.

Сирены воздушной тревоги два раза звучали по всей территории Украины 21 декабря. Местное население попросили укрыться в ближайших убежищах.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в областном центре зафиксировали взрывы.

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Днем 20 декабря в подконтрольном Киеву Запорожья зафиксировали о как минимум три взрыва. А в ночь на 21 декабря на улицах населенных пунктов включали сирены. Местным жителям рекомендовали спрятаться в ближайших укрытиях.

Воздушную тревогу часто объявляют в регионах Украины. Несколько дней назад сирены работали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Власти Киева ранее сообщали о перебоях с электричеством и водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко рекомендовал горожанам запастись питьевой и технической водой, а также переехать в частные дома с печками.