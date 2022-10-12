Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Все новости

Мир

12 октября 2022, 09:09

СМИ сообщили о воздушной тревоге в пяти областях Украины

Эксклюзив

12 октября 2022, 09:03

«Птички» летят на фронт. Волонтеры Подмосковья доставили помощь военным в Донбасс

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 08:53

Пламенный привет. Тренировку стрельбы мобилизованных из пулемета показали на видео

Важное

12 октября 2022, 08:51

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

Мир

12 октября 2022, 08:47

МИД Китая напомнил США о плане по захвату семи стран за пять лет

Мир

12 октября 2022, 08:43

Почти 300 боевиков подготовили на Украине для захвата райцентра в Белоруссии — КГБ

Мир

12 октября 2022, 08:40

Попыткам ВСУ пойти на Крым предсказали неудачу во Франции

Экология

12 октября 2022, 08:40

Актуальность «зеленой» повестки обсудили на полях РЭФ-2022

Спецоперация

12 октября 2022, 08:26

Наемник Дейн Партридж из США погиб на Украине

Спецоперация

12 октября 2022, 08:20

Воздушную тревогу объявили в Киеве

Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе

Читать 360tv в

Воздушная тревога объявлена в Киеве утром в среду, 12 октября. Об этом говорится в сообщении администрации украинской столицы в Telegram-канале.

«В Киеве объявлена воздушная тревога», — заявили в администрации.

Реклама

Последние два дня Вооруженные силы России наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также по средствам связи.

Реклама

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что удары стали ответом за попытки украинских спецслужб организовать теракты на территории России.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что объем пострадавшей инфраструктуры страны составляет около 30%. В связи с этим власти временно прекратили поставку электроэнергии в Евросоюз, а также Польшу и Молдавию.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360, что удары по инфраструктуре Украины неминуемо создадут негативный фон в рядах войск и окажут влияние на психологическое состояние националистов.

Также автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявлял, что уничтоженные объекты на Украины принесут большие издержки поддерживающим ее западным странам.

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

2

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама