Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 08:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Воздушную тревогу объявили в Киеве Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушная тревога объявлена в Киеве утром в среду, 12 октября. Об этом говорится в сообщении администрации украинской столицы в Telegram-канале.

«В Киеве объявлена воздушная тревога», — заявили в администрации.

Реклама

Последние два дня Вооруженные силы России наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также по средствам связи.

Реклама

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что удары стали ответом за попытки украинских спецслужб организовать теракты на территории России.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что объем пострадавшей инфраструктуры страны составляет около 30%. В связи с этим власти временно прекратили поставку электроэнергии в Евросоюз, а также Польшу и Молдавию.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360, что удары по инфраструктуре Украины неминуемо создадут негативный фон в рядах войск и окажут влияние на психологическое состояние националистов.

Также автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявлял, что уничтоженные объекты на Украины принесут большие издержки поддерживающим ее западным странам.

2 1 0 0 0 0