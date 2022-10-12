Удары по инфраструктуре Украины стали холодным душем для Запада | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 00:26 Поделиться Telegram

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Viber Удары по инфраструктуре Украины стали холодным душем для Запада «Голос Мордора»: удары по Украине создали огромные издержки для поддерживающих ее стран РИА «Новости»

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Удары по тыловой инфраструктуре Украины создают огромные дополнительные издержки для стран, которые ее поддерживают. Атаки российских войск стали холодным душем для Запада. Об этом Telegram-каналу «360» заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Последствия для союзников Украины

Буквально одного дня хватило, чтобы на неопределенный срок приостановить поставки электроэнергии из Украины в Евросоюз, а после второго дня, это вопрос, скорее всего, будет закрыт окончательно.

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Удары по транспортным узлам сильно осложняют доставку военной техники и войск, проблемы с энергоснабжением приносят неудобства, порой критические, вообще во все сферы деятельности государственной машины. И проблема в том, что помочь «союзники и партнеры» Украины почти ничем не могут.

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Поставки ПВО, чтобы полностью обезопасить даже самые значимые объекты, нужны просто колоссальные. Да и это не гарантирует, что их просто перегрузят целями и объектам будет нанесено поражение. Закидывать Украину деньгами тоже бесполезно, потому что деньги сейчас ничем не помогут, ну может только начальство плотнее набьет себе карманы. Помогать с ремонтом и восстановлением — тоже вряд ли. Сомневаюсь, что инженеры и рабочие из ЕС захотят даже за очень большие деньги работать на объектах, на которые прилетело и может прилететь еще не раз.

И косвенные эффекты, в виде вновь потянувшегося в Европу потока беженцев, тоже никто не отменял.

Настоящий холодный душ

Несмотря на все громкие заявления «лидеров цивилизованного мира», всяческих «больших семерок» и НАТО, эти два дня стали для них настоящим холодным душем. Примерно это они и предполагали 24 февраля, поэтому списали Украину еще тогда, но потом увидели, что Россия воюет слишком уж гуманно, объекты тыла не поражаются, а Россия совершает еще и пресловутые «жесты доброй воли». И это вселило в них надежду, что Россия продолжит воевать с одной рукой за спиной, а значит, у Украины есть какие-то шансы.

Начались массированные поставки оружия, в том числе и самого современного, обучение боевиков ВСУ в западных странах, снова потекла река наемников. Но сейчас эта иллюзия близка к краху, если уже не рассыпалась.

Нельзя воевать с тылом, в котором творится хаос. Постоянные перебои с электроэнергией, водоснабжением, проблемы с логистикой. Кстати — последний пункт еще осуществлен не то, чтобы не полностью, там вообще еще существует огромное поле для деятельности — ЖД-узлы, депо, эстакады на автомагистралях и, конечно же, мосты.

Системы ПВО Украину не спасут

Закрыть Украину не способны никакие системы ПВО. Просто потому, что прикрывать придется все, даже линии электропередач, которые являются очень уязвимыми целями. Да и трансформаторных подстанций огромное количество, никакого ПВО вообще не хватит, тем более, что создавать его придется с нуля.

Эти два дня очень сильно отразятся на фронте. Может не сейчас, с небольшой задержкой, но отразятся обязательно. А если удары будут продолжены, в том числе и по транспортной инфраструктуре, — войска на фронте потеряют значительную, возможно, даже критическую часть своей боеспособности.

И как бы там не выли «гуманисты» — это абсолютно легитимный метод ведения боя. Особенно, учитывая крайне низкие сопутствующие потери.

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