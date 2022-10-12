Украина оценила масштабы поражения энергетической инфраструктуры | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 01:42 Поделиться Telegram

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Viber Украина оценила масштабы поражения энергетической инфраструктуры Минэнерго Украины: с 10 октября поражено около 30% энергетической инфраструктуры РИА «Новости»

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Энергетическая инфраструктура Украины с понедельника пострадала на 30%. Об этом сообщил телеканалу CNN министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено», — отметил Галущенко.

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Накануне Украина временно прекратила экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября. В министерстве энергетики страны уточнили, что электроэнергия экспортировалась в ЕС, а также «отдельными линиями к Молдавии и Польше».

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Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины 10 октября в ответ на теракт, который произошел в выходные на Крымском мосту. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что ответы будут жесткими, если украинские власти продолжат попытки проведения терактов на территории России.

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