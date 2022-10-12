Украина оценила масштабы поражения энергетической инфраструктуры | 360°

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Украина оценила масштабы поражения энергетической инфраструктуры

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12 октября 2022, 01:42

Украина оценила масштабы поражения энергетической инфраструктуры

Минэнерго Украины: с 10 октября поражено около 30% энергетической инфраструктуры

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Энергетическая инфраструктура Украины с понедельника пострадала на 30%. Об этом сообщил телеканалу CNN министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено», — отметил Галущенко.

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Накануне Украина временно прекратила экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября. В министерстве энергетики страны уточнили, что электроэнергия экспортировалась в ЕС, а также «отдельными линиями к Молдавии и Польше».

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Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины 10 октября в ответ на теракт, который произошел в выходные на Крымском мосту. Как заявили в Минобороны РФ, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что ответы будут жесткими, если украинские власти продолжат попытки проведения терактов на территории России.

Россия

Владимир Путин

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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