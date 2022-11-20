Спецоперация 20 ноября 2022, 10:48 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины КГГА: в Киеве объявили воздушную тревогу, как и по всей Украине Unsplash

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Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, в том числе и в Киеве. Об этом сообщила Киевская государственная городская администрация с своем Telegram-канале.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении КГГА.

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Сирены сначала зазвучали в столице, потом в Киевской области, а уже потом и в остальных областях страны, в том числе западных.

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Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Он объявил, что Украине поставят 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.

По мнению читателей британской газеты Daily Mail, правительства двух государств задумали крупную финансовую махинацию, присваивая себе деньги налогоплательщиков королевства, выделяемые под видом помощи Украине. Так, один читатель обратил внимание, что в стране снижение зарплат и рост налогов, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды. «Мы это уже проходили», написал он. «Другой лидер — старая схема».