Мир 19 ноября 2022, 17:35 Премьер Британии Сунак встретился с Зеленским в Киеве

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины написал в своем Telegram-канале.

Также он выложил видео, на котором они с Сунаком приветствуют друг друга, а потом идут на переговоры. Зеленский отметил, что Великобритания стала союзником Украины с самого начала российской спецоперации.

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«В ходе сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», — говорится в сообщении президента.

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Ранее Зеленский выразил мнение, что Россия при помощи переговоров с Украиной хочет добиться не наступления мира, а передышки в спецоперации. Он отметил, что государству необходимо восстановить силы.

Также президент добавил, что это усугубит текущее положение Украины, а сами переговоры не приведут ни к чему хорошему. Даже территориальные уступки России не дают гарантии, что та завершит спецоперацию, заключил он.