Вопрос вывоза зерна с Украины назвали политическим

Вопрос подписания соглашения по вывозу зерна с Украины лежит исключительно в политической плоскости, поскольку все необходимые технические детали согласованы. Об этом ТАСС сообщил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

«Все технические детали проработаны, поэтому вопрос завершения переговоров лежит в политической плоскости», — сказал он.

Кобяков выразил надежду на разрешение спорной ситуации, так как передача украинского зерна на мировой рынок позволит существенно улучшить ситуацию в области продовольственной безопасности.

Накануне в Тегеране встретились российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, они обсудили зерновой вопрос Украины. Эрдоган после переговоров заявил, что позиция РФ является конструктивной, писал RT.